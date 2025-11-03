  • 24° C
"Revive" servicio de taxi por el Día de Muertos en Obregón

Los taxistas tradicionales y colectivos tuvieron un aumento en la demanda

Nov. 03, 2025
Esperan que el repunte por el día de muertos sea el inicio de la buena temporada que se espera por el cierre de año
Un incremento de aproximadamente el 40 por ciento registró el servicio de taxis durante el fin de semana en Ciudad Obregón debido a los viajes que hicieron los usuarios hacia los panteones por el Día de Muertos, informó el delegado de Transportes de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes en Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El representante del gremio explicó que el fin de semana aumentó la movilidad en Obregón con rumbo a los camposantos de la ciudad de los usuarios que quisieron salir a visitar las tumbas de sus seres queridos con motivo de esta festividad.

"Hubo un repunte en la movilidad, tanto en los colectivos como también el servicio de taxi tradicional, en un 40 por ciento", detalló.

Los viajes se hicieron principalmente hacia los panteones del Carmen y Guadalupe, también conocidos como el panteón nuevo y el viejo, respectivamente, así como otros privados de Obregón.

"De forma particular pidieron al Panteón del Carmen y Panteón Viejo, también algunos a los cementerios particulares de la ciudad", detalló.

Por otro lado, dijo que hubo taxis colectivos en diferentes rutas saliendo del centro de Obregón que también tuvieron una demanda importante durante el fin de semana.

El gremio espera que haya una reactivación económica para el último bimestre del año, sobre todo en diciembre, lo cual ayudará a que puedan hacer frente a los desafíos económicos que se presentan derivado de los costos del combustible y refacciones.

"Esperemos que estos dos meses que faltan repunte la economía, siendo diciembre el mes más esperado", añadió.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


