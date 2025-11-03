Sigue uso de pirotecnia en panteones de Cajeme; hay 2 personas detenidas

De nueva cuenta, familias recurrieron al uso de fuegos artificiales durante la celebración del Día de Muertos en Ciudad Obregón, lo que derivó en la detención de dos personas; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, reiteró su llamado a la ciudadanía para que evite sanciones, ya que esta actividad se encuentra prohibida.

"Hubo personas que tomaron ese momento para empezar a tirar pirotecnia, a los cuales se les invitó a no hacerlo, a fin de cuentas, no íbamos con la intención de hacer una detención, pero desafortunadamente siempre hay personas que retan a la autoridad por lo que efectivamente hubo 2 personas detenidas. Incluso una de ellas llevaba hasta un cuchillo, entonces tuvimos que ponerlo a disposición de la Fiscalía", mencionó.

Tanto el uso como la venta de todo tipo de pirotecnia se encuentran prohibidas en el municipio, por lo que el gobierno cuenta con facultades para aplicar sanciones en caso de que se incumpla con esta medida.

Por otro lado, Cruz Hernández mencionó que también hubo cuatro cuatrimotos y dos motocicletas confiscadas por exceso de velocidad durante la velada en los cementerios municipales, así como un incidente de tránsito que dejó dos personas lesionadas.

SALDO BLANCO

A pesar de este incidente, que no fue de gravedad, se registró un saldo blanco durante el 1 y 2 de noviembre. Al respecto, el alcalde Javier Lamarque Cano atribuyó los resultados al operativo de Seguridad Pública, así como a la forma ordenada en que los cajemenses acudieron a los cementerios.

A los panteones acudieron entre 80 y 90 mil personas aproximadamente.

Corporaciones de emergencia y dependencias que formaron parte del operativo brindaron 18 atenciones.