  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

SAT anuncia sorteo del Buen Fin; con una bolsa de 500 millones de pesos

Compradores y comerciantes podrán participar en el sorteo que se llevará a cabo con el motivo del programa

Nov. 03, 2025
El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas de la Ciudad de México y será transmitido a través de la cuenta Satmx de Youtube.
El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas de la Ciudad de México y será transmitido a través de la cuenta Satmx de Youtube.

Con una bolsa de 500 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a consumidores y comerciantes de bienes y servicios a participar en el Sorteo del Buen Fin 2025.

La dependencia federal anunció que habrá una bolsa de 400 millones de pesos para los consumidores que hagan al menos una compra de 250 pesos durante el Buen Fin que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, pagando con tarjetas de crédito o débito en los establecimientos participantes.

imagen-cuerpo

HABRÁ GANADORES A NIVEL NACIONAL 

Se repartirán 400 millones de pesos para los tarjetahabientes ganadores, con un premio mayor de 250 mil pesos, así como 321 mil 260 premios que van de los 500 a los 20 mil pesos.

Los ganadores recibirán el depósito directo en la tarjeta con la cual hayan realizado la compra en los establecimientos comerciales.

Por otro lado, se repartirán 100 millones con un premio mayor de 260 mil pesos entre los comercios participantes, así como 4 mil 987 premios de 20 mil pesos para el resto de los ganadores.

Los establecimientos interesados en participar deben registrarse en el sitio web www.elbuenfin.org con fecha límite al 12 de noviembre, en donde deberán ingresar su RFC activo, Buzón Tributario, medios de contacto, opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, contar con al menos una terminal punto de venta activa, entre otros requisitos.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Refuerzan seguridad vial en la colonia Cajeme por exceso de velocidad
Ciudad Obregón

Refuerzan seguridad vial en la colonia Cajeme por exceso de velocidad

Noviembre 03, 2025

Esta situación pone en riesgo a estudiantes, pues hay una zona escolar

Revive servicio de taxi por el Día de Muertos en Obregón
Ciudad Obregón

"Revive" servicio de taxi por el Día de Muertos en Obregón

Noviembre 03, 2025

Los taxistas tradicionales y colectivos tuvieron un aumento en la demanda

Sigue uso de pirotecnia en panteones de Cajeme; hay 2 personas detenidas
Ciudad Obregón

Sigue uso de pirotecnia en panteones de Cajeme; hay 2 personas detenidas

Noviembre 03, 2025

El titular de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, llama a la ciudadanía a evitar sanciones