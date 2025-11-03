SAT anuncia sorteo del Buen Fin; con una bolsa de 500 millones de pesos

Con una bolsa de 500 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a consumidores y comerciantes de bienes y servicios a participar en el Sorteo del Buen Fin 2025.

La dependencia federal anunció que habrá una bolsa de 400 millones de pesos para los consumidores que hagan al menos una compra de 250 pesos durante el Buen Fin que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, pagando con tarjetas de crédito o débito en los establecimientos participantes.

HABRÁ GANADORES A NIVEL NACIONAL

Se repartirán 400 millones de pesos para los tarjetahabientes ganadores, con un premio mayor de 250 mil pesos, así como 321 mil 260 premios que van de los 500 a los 20 mil pesos.

Los ganadores recibirán el depósito directo en la tarjeta con la cual hayan realizado la compra en los establecimientos comerciales.

Por otro lado, se repartirán 100 millones con un premio mayor de 260 mil pesos entre los comercios participantes, así como 4 mil 987 premios de 20 mil pesos para el resto de los ganadores.

Los establecimientos interesados en participar deben registrarse en el sitio web www.elbuenfin.org con fecha límite al 12 de noviembre, en donde deberán ingresar su RFC activo, Buzón Tributario, medios de contacto, opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, contar con al menos una terminal punto de venta activa, entre otros requisitos.