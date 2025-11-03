  • 24° C
Reforzarán seguridad vial en la colonia Cajeme por exceso de velocidad

Esta situación pone en riesgo a estudiantes, pues hay una zona escolar

Nov. 03, 2025
Este día se implementarán acciones en las calles Rosendo Montiel y Pascual Orozco, en la colonia Cajeme, debido a que automovilistas y motociclistas circulan a exceso de velocidad de manera cotidiana, lo que pone en riesgo a alumnos de un plantel escolar que se encuentra cerca de esta zona.

Así lo informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien instruyó al titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos de Cajeme, Gerardo Sastré Iriarte, para que se implementen las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los peatones, estudiantes y de los mismos automovilistas.

Vecinos de la colonia temen que ocurra un posible accidente, por lo que hicieron una petición al Gobierno Municipal para que se tomen cartas en el asunto, antes de que tenga lugar alguna tragedia.

Familias sugieren que se coloquen 4 señalamientos de reducción de velocidad o que haya vigilancia por parte de elementos del Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme. Otra propuesta es que se instalen boyas o topes para garantizar que los conductores bajen la velocidad con la que manejan; sin embargo, serán las autoridades las que determinen qué se hará en la zona, en la cual se trabajó recientemente por el mal estado en que se encontraba.

Cabe señalar que en otras partes del municipio los cajemenses también han solicitado que se tomen este tipo de acciones, como la colonia Morelos, ya que en la calle Divisaderos entre Morelos y Yaqui se registró recientemente un incidente, en el que un carro se impactó contra una vivienda.

El Gobierno Municipal ha instalado en distintos puntos de la ciudad señalamientos para reducir la velocidad, para combatir esta situación.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

