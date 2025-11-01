  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 1 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Reportan varios fallecidos por explosión en tienda Waldo's de Hermosillo

Autoridades están brindado apoyo a personas heridas; mantienen perímetro de seguridad

Nov. 01, 2025
Al parecer la causa fue una acumulación de gases en bodega.
Al parecer la causa fue una acumulación de gases en bodega.

Un saldo preliminar de más de 15 personas fallecidas y varias heridas, entre ellas tres menores de edad, y varias lesionadas, dejó una explosión en una tienda Waldo's de la colonia Centro, en pleno corazón comercial de Hermosillo.

El siniestro se registró la tarde de este sábado, poco antes de las cuatro horas, en el comercio localizado en las calles Matamoros y Doctor Noriega.

Una acumulación gas, en el área de bodegas, por una fuga, es la probable causa del siniestro.

Para atender la emergencia, acudieron bomberos, policías y paramédicos de la Cruz Roja, los que realizaron trasladados a diversos hospitales.

En un momento más información. 

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy 1 de noviembre: Amaneceres fríos y tardes muy calurosas en el Estado
Sonora

Clima en Sonora hoy 1 de noviembre: Amaneceres fríos y tardes muy calurosas en el Estado

Noviembre 01, 2025

Este fin de semana se mantendrá un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora, con valores entre 5 a 15°C

Riesgo por creciente en el Canal Las Pilas
Sonora

Riesgo por creciente en el Canal Las Pilas

Noviembre 01, 2025

Protección Civil llama a la población a estar alerta al transitar cerca del lugar

CFE: Tarifa de verano termina este 31 de octubre, este será el nuevo precio por watt en Sonora
Sonora

CFE: Tarifa de verano termina este 31 de octubre, este será el nuevo precio por watt en Sonora

Octubre 31, 2025

La Unión de Usuarios, advirtió a los sonorenses sobre la importancia de moderar el uso del aire acondicionado