Reportan varios fallecidos por explosión en tienda Waldo's de Hermosillo

Un saldo preliminar de más de 15 personas fallecidas y varias heridas, entre ellas tres menores de edad, y varias lesionadas, dejó una explosión en una tienda Waldo's de la colonia Centro, en pleno corazón comercial de Hermosillo.

El siniestro se registró la tarde de este sábado, poco antes de las cuatro horas, en el comercio localizado en las calles Matamoros y Doctor Noriega.

Una acumulación gas, en el área de bodegas, por una fuga, es la probable causa del siniestro.

Para atender la emergencia, acudieron bomberos, policías y paramédicos de la Cruz Roja, los que realizaron trasladados a diversos hospitales.

En un momento más información.