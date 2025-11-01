Clima en Sonora hoy 1 de noviembre: Amaneceres fríos y tardes muy calurosas en el Estado

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 1 de noviembre.
El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), prevé que el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmosfera posicionado sobre la península de Baja California mantendrá condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados.
Además, la corriente en chorro subtropical ocasionará un flujo de humedad generando nublados sobre municipios del sur del territorio sonorense, por lo que podría ocasionar lluvias ligeras para dicho sector.
Asimismo, se registrarán amaneceres fríos a frescos (5 a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36 a 38°C) en todo el estado durante la tarde. Aunado a esto, fuertes rachas de viento (+65 km/h) en la región noreste.
De igual manera, este fin de semana se mantendrá un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 5 a los 15°C al amanecer.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: La capital sonorense amaneció con 19°C y una humedad del 85%. Se espera una jornada calurosa con temperatura máxima de 35°C. Los vientos serán moderados, con promedios de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%).
- Ciudad Obregón: Registró una mínima de 21°C y humedad del 95%. Se anticipa un día caluroso con máxima de 33°C, acompañado de vientos promedio de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados y sin lluvias (0%).
- Nogales: Amaneció con ambiente frío de 8°C y humedad relativa del 55%. La máxima alcanzará los 28°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían llegar a 50 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia (0%).
- San Luis Río Colorado: Inició la jornada con 16°C y humedad baja de 30%. Se espera un día cálido con máxima de 33°C, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y sin lluvias (0%).
- Navojoa: Reportó una mínima de 20°C con alta humedad del 95%. La temperatura máxima llegará a 36°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos mayormente despejados y sin probabilidad de precipitación (0%).
- Agua Prieta: Despertó con 8°C y humedad del 60%. Se prevé una máxima de 29°C, vientos moderados de 10 km/h con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Cielos despejados y sin lluvias (0%).
- Guaymas: Presentó una mínima de 21°C y humedad elevada del 95%. La máxima será de 29°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielos con algunos intervalos nubosos y ligera probabilidad de lluvia (20%).