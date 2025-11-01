Clima en Sonora hoy 1 de noviembre: Amaneceres fríos y tardes muy calurosas en el Estado

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 1 de noviembre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), prevé que el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmosfera posicionado sobre la península de Baja California mantendrá condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados.

Además, la corriente en chorro subtropical ocasionará un flujo de humedad generando nublados sobre municipios del sur del territorio sonorense, por lo que podría ocasionar lluvias ligeras para dicho sector.

Asimismo, se registrarán amaneceres fríos a frescos (5 a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36 a 38°C) en todo el estado durante la tarde. Aunado a esto, fuertes rachas de viento (+65 km/h) en la región noreste.

De igual manera, este fin de semana se mantendrá un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 5 a los 15°C al amanecer.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA