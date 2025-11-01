  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 1 De Noviembre Del 2025
Sonora

Riesgo por creciente en el Canal Las Pilas

Protección Civil llama a la población a estar alerta al transitar cerca del lugar

Nov. 01, 2025
Tras iniciar las primeras extracciones de la Presa Mocúzari, las cuales han incrementado el volumen de agua del Canal Las Pilas, en Navojoa, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) instó a la población a estar prevenidos al circular cerca, pues se incrementa el riesgo de ahogamiento por sumersión.

Edmundo Valdez Reyes, titular de la Protección Civil Navojoa, explicó que es esencial que la población esté alerta al conducir o caminar cerca del afluente, ya que las estadísticas de los últimos años han confirmado algunos fallecimientos de personas que por accidente han caído al afluente.

En cada año, recordó, el consumo de alcohol, en combinación con transitar a exceso de velocidad, se han convertido en las principales causas de accidentes que terminan al interior del canal, en el que, lamentablemente, este año tres de ellos han perdido la vida.

Valdez Reyes enfatizó que el afluente es una amenaza que va a seguir presente en Navojoa, por lo que como ciudadanos consideró que es indispensable que se tomen las debidas precauciones, cuidando principalmente a los menores de edad, pue son quienes más se llegan a exponer.

Durante esta semana, las extracciones de la Presa hacia los canales de riego han sido de entre 10 y 25 metros cúbicos por segundo; sin embargo, para los próximos días se podrían incrementar, por lo que pidió considerar los riesgos.

Este 2025, han caído nueve vehículos al interior del canal, en el que el 40% han sido motocicletas, por lo que resaltó el llamado a la prudencia y evitar accidentes durante esta época del año

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

