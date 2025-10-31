Dengue acecha en el Mayo

Los casos de dengue en la región del Mayo repuntaron durante la última semana, al contabilizarse un total de 24 nuevos casos, en el que Etchojoa, fue el municipio con la incidencia más alta al contabilizar 10 de ellos.

Datos de la Secretaría de Salud en Sonora a través del Informe Epidemiológico por Dengue, revelaron que en la semana 42 del año, municipios como Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez, presentaron nuevos casos, lo que representa que la transmisión del dengue sigue presente a nivel regional.

En cuanto al registro por municipio, Etchoja contabilizó 10, Navojoa siete, Huatabampo cuatro y Benito Juárez tres casos más.

Sin embargo, a pesar de que el registro de casos continúa presente semana a semana, no se han contabilizado defunciones asociadas por dengue en lo que va del año, ni siquiera en municipios como Guaymas o Cajeme, los cuales presentan 856 y 143 casos respectivamente.

En cuanto al acumulado de casos por dengue, Navojoa alcanza un total de 28 casos este año, mientras que Etchojoa suma 16, Benito Juarez y Álamos acumulan seis casos cada uno, y Huatabampo registra cinco.

No obstante, autoridades de salud recordaron el llamado a la población a no bajar la guardia, mantener la promoción de patio limpio y acudir a las instancias de salud ante cualquier síntoma, acciones que contribuyan a cortar la cadena de transmisión por dengue.