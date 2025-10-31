  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Dengue acecha en el Mayo

Durante la última semana se presentaron 24 casos en cuatro municipios de la región

Oct. 31, 2025
Dengue acecha en el Mayo

Los casos de dengue en la región del Mayo repuntaron durante la última semana, al contabilizarse un total de 24 nuevos casos, en el que Etchojoa, fue el municipio con la incidencia más alta al contabilizar 10 de ellos.

Datos de la Secretaría de Salud en Sonora a través del Informe Epidemiológico por Dengue, revelaron que en la semana 42 del año, municipios como Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez, presentaron nuevos casos, lo que representa que la transmisión del dengue sigue presente a nivel regional.

En cuanto al registro por municipio, Etchoja contabilizó 10, Navojoa siete, Huatabampo cuatro y Benito Juárez tres casos más.

Sin embargo, a pesar de que el registro de casos continúa presente semana a semana, no se han contabilizado defunciones asociadas por dengue en lo que va del año, ni siquiera en municipios como Guaymas o Cajeme, los cuales presentan 856 y 143 casos respectivamente.

En cuanto al acumulado de casos por dengue, Navojoa alcanza un total de 28 casos este año, mientras que Etchojoa suma 16, Benito Juarez y Álamos acumulan seis casos cada uno, y Huatabampo registra cinco.

No obstante, autoridades de salud recordaron el llamado a la población a no bajar la guardia, mantener la promoción de patio limpio y acudir a las instancias de salud ante cualquier síntoma, acciones que contribuyan a cortar la cadena de transmisión por dengue.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Listo operativo en panteones de Navojoa para este Día de Muertos
Sonora

Listo operativo en panteones de Navojoa para este Día de Muertos

Octubre 31, 2025

Será encabezado por Seguridad Pública, pero se sumarán instancias como Protección Civil, Salud Municipal y otras dependencias municipales

Preocupa a empresarios jornada de 40 horas
Sonora

Preocupa a empresarios jornada de 40 horas

Octubre 31, 2025

La Coparmex Navojoa realizará un foro laboral para analizar los efectos de esa medida

Secretaría de salud promoverá programas de prevención
Sonora

Secretaría de salud promoverá programas de prevención

Octubre 31, 2025

Recibirá subsidio del gobierno federal