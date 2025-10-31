Listo operativo en panteones de Navojoa para este Día de Muertos

Navojoa desplegará un operativo de seguridad durante los días 1 y 2 de noviembre para mantener la vigilancia y el orden entre quienes acudan a los panteones en el Día de Muertos, para lo cual, se sumarán instancias como Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, junto a dependencias municipales.

Navojoa cuenta con los panteones Jardín o Nuevo, Viejo, y Las Piedritas, situados en el área urbana, mientras que en las comisarías, están ubicados en Santa María del Buáraje, Guayparín, Rosales, Camoa, Tesia, Masiaca, Bacabachi, Pueblo Mayo, Cohuirimpo y Recodo, en donde se reforzará la seguridad.

Fue el titular de Seguridad Pública, Lázaro Parra Portillo, quien dio a conocer que será un grupo de 50 policías preventivos que estarán comisionados a la vigilancia, patrullaje y prevención, además des 40 auxiliares en apoyo al control de acceso y resguardo perimetral, más otros 10 agentes de Tránsito en la guía de vialidad, orientación y prevención de congestionamiento en los accesos.

En cuanto a Protección Civil, se notificó que serán distribuidos 20 elementos y 12 paramédicos en los tres panteones de la ciudad, un vehículo bombera y una ambulancia en cada uno de estos espacios.

Pero además, la Dirección de Salud Municipal anunció la asignación de paramédicos y unidades bomberas en Masiaca, Fundición y Las Piedritas, para apoyar en las atenciones que se requieran.

Parra Portillo explicó que la operatividad se desarrollará desde las 5:00 de la tarde del sábado, hasta las 2:00 de la mañana del domingo, sin embargo, durante el domingo, se mantendrán recorridos de vigilancia al haber familias que acostumbran seguir asistiendo a los campos santos.