Clima en Hermosillo hoy 25 de diciembre; se pronostica una Navidad sin frío

La ciudad de Hermosillo registra una Navidad con cielo mayormente nublado y 30% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y no tan caluroso por la tarde de este jueves.
Para hoy 25 de diciembre, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:15 y el atardecer será a las 17:32, brindando un total de 10 horas y 17 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 33, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 36 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar.
Además, un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste de México, generarán rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del estado. Aunado a ello, la posibilidad de precipitaciones de ligeras a moderadas sobre municipios de dicho sector para hoy 25 de diciembre.
También, se prevé el ingreso de otro nuevo frente frío durante el día 27 de diciembre, ocasionando rachas de viento fuertes (+65 km/h), lluvias ligeras (0.5 a 5mm) y un descenso de temperaturas.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 25 DE DICIEMBRE
Por la mañana
- Temperatura: 18°C
- Cielo: Lluvia débil
- Probabilidad de lluvia: 30 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 29°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 24°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del viernes 26 de diciembre
- Temperatura: 19°C
- Cielo: Parcialmente nublado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:
- Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
- Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
- Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
- Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.