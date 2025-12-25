Clima en Hermosillo hoy 25 de diciembre; se pronostica una Navidad sin frío

La ciudad de Hermosillo registra una Navidad con cielo mayormente nublado y 30% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y no tan caluroso por la tarde de este jueves.

Para hoy 25 de diciembre, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:15 y el atardecer será a las 17:32, brindando un total de 10 horas y 17 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 33, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 36 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar.

Además, un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste de México, generarán rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del estado. Aunado a ello, la posibilidad de precipitaciones de ligeras a moderadas sobre municipios de dicho sector para hoy 25 de diciembre.

También, se prevé el ingreso de otro nuevo frente frío durante el día 27 de diciembre, ocasionando rachas de viento fuertes (+65 km/h), lluvias ligeras (0.5 a 5mm) y un descenso de temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 25 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 18°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

A mediodía

Temperatura: 29°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 24°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 26 de diciembre

Temperatura: 19°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: