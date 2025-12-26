Reportan saldo rojo durante navidad en Cajeme

De nueva cuenta, la violencia empañó las festividades por la Navidad en el municipio de Cajeme, al registrarse una serie de ataques que cobraron cuatro vidas y dejaron a un joven con lesiones.

HALLAN AL "GÜERO" SIN VIDA

El primer caso ocurrió a las 11 de la mañana del 25 de diciembre, cuando vecinos de la colonia Libertad reportaron el hallazgo de una persona sin vida, en calle Río Mololoa entre Bulevar Las Torres y Río San Fernando.

La víctima, fue identificada como "El Güero" de aproximadamente 30 años de edad, quien fue encontrado dentro de una vivienda, con varios impactos de bala.

De manera extraoficial, trascendió que el joven; que presuntamente acababa de salir de prisión, habría sido ultimado durante la madrugada del mismo día.

DISPARAN CONTRA POLICÍA Y SU HERMANO EN PUEBLO YAQUI

Seis horas después, el código rojo volvió a activarse, luego de que se reportara un ataque armado en la Comisaría de Pueblo Yaqui.

El violento episodio ocurrió precisamente en la calle Democracia entre Precursores de la Revolución y Mártires de Cananea, sitio en el que se encontraba el policía estatal identificado como Fortino Valentín B. Z. de 22 años de edad, quien estaba fuera de turno celebrando la Navidad, junto a su hermano Adrián Antonio B. Z. de 21 años, mismo que es elemento activo de la Secretaría de Marina.

Ambos fueron atacados por desconocidos, y los trasladaron en auto particular al hospital Adolfo López Mateos del Isssteson, en Ciudad Obregón.

Fortino llegó sin vida al nosocomio, mientras que su hermano quedó bajo observación médica, y dejó de existir durante las primeras horas de este viernes 26 de diciembre.

ACRIBILLAN A MOTOCICLISTA Y HIEREN A MENOR DE EDAD

Minutos después, las corporaciones policiacas y militares volvieron a ponerse en alerta, luego de que se registrara una agresión en la colonia Sonora, específicamente en calle Santana Murrieta entre Fernando Galaz y Vicente Padilla.

Como resultado del ataque, en el sitio falleció un joven motociclista identificado como Irving Alberto, alias "El Curvy" de 25 años de edad, además, un jovencito de 14 años resultó lesionado.

NO REPORTAN DETENIDOS

De los tres casos, tomó nota personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, instancia que también se encargó del manejo de evidencias y del traslado de los cadáveres al anfiteatro, para la autopsia de ley.

En cuanto a los presuntos responsables, no fueron detenidos a pesar de que las autoridades desplegaron operativos de búsqueda.