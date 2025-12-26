Vinculan a proceso a presunto narcomenudista en Guaymas

Por la presunta comisión de delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, José Carmelo "N", de 46 años, fue vinculado a proceso penal en la ciudad de Guaymas.

Los hechos imputados se suscitaron el 18 de diciembre, alrededor de las 03:24 horas, en el cruce de la Calle 7 y avenida 1, en el sector Playitas de Guaymas, donde intervinieron elementos de la Policía Municipal.

En el lugar, el sujeto fue sorprendido en posesión de 15 envoltorios de plástico color rosa, localizados dentro de la bolsa frontal de su pantalón, los cuales contenían una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal.

El análisis químico confirmó que se trataba de metanfetamina, con un peso neto de 1.686 gramos, cantidad que, por su presentación y características, es consistente con fines de comercio.