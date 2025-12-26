  • 24° C
Policiaca

Tienen cuerpos de emergencias de Cajeme una "movida" Navidad

Cruz Roja y Bomberos atendieron cerca de 100 incidentes durante el 24 y 25 de diciembre

Dic. 26, 2025
Como suele suceder cada año, la Delegación de Cruz Roja y el Departamento de Bomberos de Cajeme tuvieron una ajetreada jornada durante Noche Buena y Navidad, pues en conjunto atendieron un total de 95 incidentes.

El jefe de Bomberos, Víctor Ricardo Manosalvas Mena, informó que el 24 de diciembre tuvieron 9 servicios, que consistieron en 6 incendios de basura, 2 incendios de casa habitación; así como un incendio de vehículo.

En cuanto al 25 de diciembre, los "apagafuegos" atendieron 6 llamados, de los cuales tres fueron incendios de basura, una fuga de gas, un incendio de casa; y un accidente automovilístico.

Del total de percances que atendió bomberos, solamente uno fue de consideración, el cual, consistió en un incendio de vivienda, que se registró el 24 de diciembre en la colonia Ladrillera; sin embargo, no se reportaron heridos.

Por su parte, Cruz Roja brindó un total de 80 servicios de ambulancia durante Noche Buena y Navidad, mismos que estuvieron relacionados con incidentes menores, según informó Alejandro Borbón Sandoval.

El coordinador de socorros, agregó que además de lo anterior, un total de 220 personas acudieron a la Delegación de la calle Chihuahua, entre 6 de Abril y 200, para consulta médica o servicios de enfermería.

Borbón Sandoval agregó que, durante las festividades, no hubo reporte de personas quemadas por pirotecnia; sin embargo, recordó que días antes un niño de 9 años presentó quemaduras al manipular cuetes, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar su uso.

"Hemos tenido muy buena respuesta cuando hacemos el llamado para que no usen pirotecnia, esperemos que así siga y no tener más incidentes", expresó.

Finalmente, el titular de Cruz Roja, recomendó a peatones y conductores tomar las debidas precauciones al salir a las calles, pues recordó que durante estas fechas aumentan los accidentes de tránsito.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

