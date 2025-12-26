  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Nogales, ponen tras las rejas a presunto homicida

El hombre de 30 años es acusado de privar de la vida a golpes a otro sujeto; los hechos sucedieron hace 5 años en la colonia Canoas

Dic. 26, 2025
En Nogales, ponen tras las rejas a presunto homicida

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso, en contra de José Alfredo "N", de 30 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, traición y ventaja, en Nogales.

Durante la audiencia, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, atendiendo a la gravedad del delito y al riesgo procesal.

Los hechos que dieron origen a la causa penal ocurrieron hace cinco años; precisamente el 7 de mayo de 2020, en un domicilio ubicado en la colonia Canoas, donde la víctima, José Ángel "N", fue agredida de manera sorpresiva en el interior del inmueble.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado y otro sujeto acudieron con la intención de privar de la vida a la víctima, superándolo en número y utilizando garrotes de madera, con los cuales le ocasionaron múltiples lesiones, principalmente en la cabeza.

Tras el ataque, los sujetos huyeron del lugar, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, el 10 de mayo de ese mismo año perdió la vida a consecuencia de traumatismo craneoencefálico severo, con fractura craneal y múltiples contusiones.

Las investigaciones estuvieron a cargo de agentes del Agente del Ministerio Público con personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales, quienes recabaron los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación y la vinculación a proceso.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vinculan a proceso a presunto narcomenudista en Guaymas
Policiaca

Vinculan a proceso a presunto narcomenudista en Guaymas

Diciembre 26, 2025

José Carmelo fue detenido el pasado 18 de diciembre en el sector Playitas, traía varias porciones de droga

Tienen cuerpos de emergencias de Cajeme una "movida" Navidad
Policiaca

Tienen cuerpos de emergencias de Cajeme una "movida" Navidad

Diciembre 26, 2025

Cruz Roja y Bomberos atendieron cerca de 100 incidentes durante el 24 y 25 de diciembre

Hallan dos osamentas en predio de San Ignacio Río Muerto
Policiaca

Hallan dos osamentas en predio de San Ignacio Río Muerto

Diciembre 26, 2025

Las Guerreras Buscadoras encontraron los cuerpos la tarde del 25 de diciembre