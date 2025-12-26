En Nogales, ponen tras las rejas a presunto homicida

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso, en contra de José Alfredo "N", de 30 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, traición y ventaja, en Nogales.

Durante la audiencia, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, atendiendo a la gravedad del delito y al riesgo procesal.

Los hechos que dieron origen a la causa penal ocurrieron hace cinco años; precisamente el 7 de mayo de 2020, en un domicilio ubicado en la colonia Canoas, donde la víctima, José Ángel "N", fue agredida de manera sorpresiva en el interior del inmueble.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado y otro sujeto acudieron con la intención de privar de la vida a la víctima, superándolo en número y utilizando garrotes de madera, con los cuales le ocasionaron múltiples lesiones, principalmente en la cabeza.

Tras el ataque, los sujetos huyeron del lugar, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, el 10 de mayo de ese mismo año perdió la vida a consecuencia de traumatismo craneoencefálico severo, con fractura craneal y múltiples contusiones.

Las investigaciones estuvieron a cargo de agentes del Agente del Ministerio Público con personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales, quienes recabaron los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación y la vinculación a proceso.