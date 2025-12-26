  • 24° C
Policiaca

Hallan dos osamentas en predio de San Ignacio Río Muerto

Las Guerreras Buscadoras encontraron los cuerpos la tarde del 25 de diciembre

Dic. 26, 2025
En las inmediaciones del sitio conocido como “Puente Quemado”, integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme encontraron los restos de dos personas y algunas prendas de vestir.

El hallazgo se hizo la tarde del 25 de diciembre, en el referido predio ubicado sobre la calle 600, al oriente del poblado de San Ignacio Río Muerto.

A través de sus redes sociales, el grupo de búsqueda de desaparecidos dio a conocer que junto a las osamentas se localizaron unos tenis de color azul, de la marca Widon; una chamarra delgada de color gris, de la marca Puma; una playera roja de la misma marca; un pantalón de mezclilla gris de la marca Cimarrón, un short gris de algodón, una camiseta gris tipo térmica; una playera tipo polo de color gris, con negro, rojo y blanco, y un cinturón negro con hebilla grande.

Los artículos antes mencionados, así como los restos óseos, fueron entregados a personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría de las investigaciones pertinentes, para establecer las identidades de ambas personas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

