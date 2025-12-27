Clima en Hermosillo hoy 27 de diciembre; se pronostica lluvia para este sábado

La ciudad de Hermosillo tendrá un día con cielo nublado y 30% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 27°C y una mínima de 18°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y no tan caluroso por la tarde de este sábado.

Para hoy 27 de diciembre, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:16 y el atardecer será a las 17:34, brindando un total de 10 horas y 18 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 27, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 74 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el nuevo frente frío (núm. 24) ingresará a Baja California, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generando descenso de temperatura; así como lluvias ligeras e intermitentes sobre el noroeste y norte de la entidad.

Finalmente, se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal durante el próximo 31 de diciembre, ocasionando rachas de viento fuertes (+65 km/h), lluvias ligeras (0.5 a 5mm) y un reforzamiento en el descenso de temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 27 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 19°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

A mediodía

Temperatura: 27°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 22°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 28 de diciembre

Temperatura: 19°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: