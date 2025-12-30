Clima en Hermosillo hoy 30 de diciembre; se pronostica un día nublado y nuevo frente frío

La ciudad de Hermosillo tendrá un día con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde de este martes.

Para hoy 30 de diciembre, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:17 y el atardecer será a las 17:36, brindando un total de 10 horas y 19 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 37 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 32, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 19 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, generarán cielos parcialmente nublados, rachas de viento fuerte y descenso de temperatura en el Estado; así como lluvias ligeras e intermitentes sobre el norte de la entidad.

Finalmente, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante el próximo miércoles 31 de diciembre, ocasionando rachas de viento fuertes (+65 km/h), lluvias ligeras (0.5 a 5mm) y un reforzamiento en el descenso de temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 30 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 18°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 30°C

Cielo: Cubierto

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 23°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 31 de diciembre

Temperatura: 18°C

Cielo: Cubierto

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: