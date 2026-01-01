Fotomultas en Hermosillo: conoce las zonas donde se instalarán

A partir de hoy, 1 de enero de 2026, entra en operación un nuevo sistema de detección automatizada de infracciones por exceso de velocidad en Hermosillo, a través de las llamadas foto-multas. La medida busca reducir accidentes viales y promover una conducción más prudente en los principales accesos y salidas de la capital sonorense.

Los arcos de seguridad vial equipados con cámaras y radares ya están instalados en los tres puntos principales de salida y acceso a la ciudad.

Bulevar Enrique Mazón al norte

Bulevar Manuel Clouthier al sur

Bulevar García Morales al poniente.

Estos dispositivos captarán la velocidad de los vehículos que circulen por esos tramos y detectarán cuando se supere el límite permitido.

La aprobación de este sistema fue acordada por el Cabildo de Hermosillo en una sesión celebrada el 14 de julio de 2025, con el objetivo de prevenir accidentes y fomentar una cultura vial más responsable. Durante el segundo semestre de 2025 se desarrolló un periodo de adaptación en el que las cámaras realizaron registros y se emitieron advertencias para familiarizar a los conductores con el programa.

PERIODO DE ADAPTACIÓN Y SANCIONES AUTOMÁTICAS

En el periodo de prueba, que se extendió del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2025, el sistema de detección de velocidad generó avisos cuando los vehículos estaban entre 60 y 79 kilómetros por hora. A partir de ahora, con la entrada en vigor de las foto-multas, las sanciones serán aplicadas conforme a derecho.

Las autoridades explicaron que tras la cuarta detección de exceso de velocidad sobre el mismo vehículo se iniciará automáticamente el proceso para imponer una infracción, la cual será validada por una mesa calificadora de agentes de tránsito. Además, se contempla que los vehículos que circulen entre 80 y 99 kilómetros por hora sean sancionados de manera automática durante el registro.

ANTECEDENTES Y PROPÓSITO DE LA MEDIDA

El anuncio de la entrada en operación del sistema de foto-multas responde a la alta incidencia de vehículos que circulan por encima de los límites establecidos, especialmente en las salidas de la ciudad. Según datos oficiales, solo entre el 5 y el 30 de junio de 2025 se detectaron más de 200 mil vehículos desplazándose a más de 85 kilómetros por hora en estos puntos, lo que motivó la implementación del programa.

Autoridades de tránsito han señalado que la medida no sólo busca sancionar, sino también reducir el número de accidentes y fomentar el respeto a los límites de velocidad. Esta estrategia se suma a otras iniciativas de movilidad, como la reducción del límite de