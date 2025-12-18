Multas por escandalizar a altas horas de la noche pueden ser de hasta 11 mil pesos

En Cajeme una multa por poner música a alto volumen en la vía pública o en los hogares más allá de las 2:00 horas, sin ningún permiso, puede ascender hasta los 11 mil pesos; la Dirección de Asuntos de Gobierno pide a la ciudadanía moderarse para evitar sanciones en esta temporada de fiestas.

Al momento, se han recibido cerca de 5 denuncias, relacionadas tanto a música a alto volumen como a uso de pirotecnia, la cual se encuentre prohibida en Cajeme desde el año 2021.

"Sabemos que son fechas en que las familias festejan, pero hay lugares donde los vecinos exceden el ruido, es cuando las personas ponen la denuncia correspondiente. Nosotros mandamos a llamar al vecino con la finalidad de concientizarlo y que se abstenga de ello. Normalmente los locales que tienen permisos ponen un alto a las 2:00 horas de la mañana, pero ha habido denuncias de que hay personas que se exceden a pesar del llamado y es ahí cuando ya se multa en base a denuncias", dijo Carlos Cuen Miramontes, titular de esta Dirección.

Confirmó que el año pasado se registraron distintas denuncias, al igual que detenciones de personas que fueron sorprendidas al detonar y vender fuegos artificiales.

Ante algunas de estas situaciones, las personas pueden denunciar ante en número de teléfono 91, para que se tomen acciones.