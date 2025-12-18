Confía Javier Lamarque en que empiece a aplicarse fondo de seguridad en enero

Ante la falta de lineamientos para que se aplique el Fondo de Seguridad Pública que se implementó este año en base a aportaciones voluntarias en el recibo del agua, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dijo tener confianza en que pueda operar a principios del año entrante.

"Espero que sí (se definan los lineamientos necesarios), es lo que vengo tratando de hacer, he estado apurando a las y los funcionarios responsables de aplicaciones y fondo, yo espero que antes de que termine el año al menos tengamos todo listo para aplicarlo en enero, si se puede aplicarlo antes, en diciembre, también lo haríamos", comentó.

Sobre las acciones o adquisiciones que se realizarán con este Fondo de Seguridad Pública, el presidente municipal dijo que se tomarán en cuenta los mayores requerimientos de las corporaciones encargadas de la protección de los ciudadanos.

"Ya veremos que requerimientos más urgentes tiene la corporación y en base a eso aplicaríamos este fondo", dijo.

Cabe señalar que fue en enero de este año cuando se empezó a solicitar esta aportación voluntaria a los cajemenses, de 2 pesos con 50 centavos. Al momento, según el informe presentado en el análisis de la Ley de Ingresos, al corte de septiembre del 2025 se recolectó un millón 574 mil 208 pesos para el Fondo se Seguridad.

También se implementó un Fondo de Apoyo al Deporte, el cual sí se aplicó este año y se recaudaron cerca de un millón640 mil 510 pesos, al corte de septiembre