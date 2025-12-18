Académico de la Unison Cajeme advierte contra cambios bruscos de temperatura

Los cambios bruscos de temperatura que experimentan las personas al salir de fiestas y posadas durante la temporada invernal pueden traer problemas como enfermedades respiratorias que, de no tratarse adecuadamente, pudieran complicarse, afirmó el coordinador de la licenciatura de Medicina de la Universidad de Sonora (Unison), Antonio Alvídrez Labrado.

"Recomendamos evitar los cambios bruscos de temperatura, el que con los frentes fríos que estamos teniendo y que en el mes de diciembre se incrementan, cuidarnos", destacó.

Llamó a la población que todavía no se haya aplicado la vacuna de la influenza, Covid-19 y neumococo acudir a los centros de salud del IMSS Bienestar, instituciones de salud e incluso en el campus de la Unison Cajeme se aplicaron a los estudiantes.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL

También recomendó no automedicarse, sino acudir con su médico de cabecera en caso de cualquier problema respiratorio que se tenga, además de abrigarse bien y cuidarse del frío, que cada vez es más intenso en la región por las madrugadas y noches.

"Hay que evitar que las infecciones de vías respiratorias superiores, lo que son las gripas, los resfriados, se nos puedan complicar a tener enfermedades de vías respiratorias bajas, lo que son las neumonías, las bronconeumonías, entonces que no nos automediquemos, acudamos a consultas con nuestros médicos y nos cuidemos de los frentes fríos y que nos abriguemos cada vez que tengamos el frío".

Alvídrez Labrado dijo que los grupos con más problemas son los menores de cinco años y los adultos mayores, así como el personal de salud que están muy en contacto con todos los enfermos en los hospitales.

Hizo hincapié en que lo más importante es tomar las medidas preventivas para evitar enfermedades durante la temporada invernal.

"Dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos como todos los médicos y todas las áreas de la salud, son las medidas preventivas, la temporada invernal que inicia oficialmente en el mes de octubre y termina en el mes de marzo, siempre estamos realizando las promociones en cuanto a las actividades que tenemos que realizar desde nuestros hogares", concluyó.