Avanza entrega de aguinaldos en Sonora

Los sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora esperan recibir el 100 por ciento de sus aguinaldos para la fecha límite del 20 de diciembre, luego que los depósitos avanzan sin problemas, informó el secretario general de esa organización en la entidad, Javier Villarreal Gámez.

¿QUÉ AVANCES REPORTA LA CTM SOBRE EL PAGO DE AGUINALDOS EN SONORA?

El dirigente cetemista dijo que no se han tenido problemas en las empresas en las que se tiene contrato colectivo y todavía hay tiempo para que depositen aquellas que no lo han hecho.

"Prácticamente, esperamos que cumplan al 100 por ciento, sin problemas en aquellas empresas en donde se tienen contratos colectivos, ahorita ya están en las posadas desde principios de mes, además que los aguinaldos van avanzando y no se han tenido mayores problemas, todo va avanzando normalmente", detalló.

LLAMADO A TRABAJADORES DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Villarreal Gámez dijo que los problemas generalmente se tienen con los trabajadores de las micro y pequeñas empresas en donde no se tienen contratos colectivos, a quienes invitó a acercarse a la autoridad laboral o a la misma CTM para ser asesorados.

"Donde se dan los problemas es en la micro y pequeña empresa, en dado caso ahí hacemos el llamado a que si no reciben el aguinaldo que acudan con la autoridad de inmediato o aquí también estamos a la orden", informó.

Señaló que generalmente las micro y pequeñas empresas no tienen contrato colectivo ni sindicato, lo que se puede prestar a abusos por parte de los patrones, por lo que dijo que deben de estar muy al pendiente de esos temas.

Llamó a los trabajadores que recibieron o que vayan a recibir el aguinaldo, a no caer en el consumismo ni excesos, a pagar deudas en la medida de lo posible y aprovechar el dinero para gastarlo con la familia.