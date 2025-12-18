  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Oficinas de SAT estarán abiertas en periodo de vacaciones

Las oficinas del SAT seguirán funcionando durante el periodo navideño y sólo descansarán los días de ley fijados en la normatividad

Dic. 18, 2025
El semáforo de citas del SAT se encuentra actualmente en verde para las oficinas de Obregón, lo que significa que pueden acceder más rápido a programar una
El semáforo de citas del SAT se encuentra actualmente en verde para las oficinas de Obregón, lo que significa que pueden acceder más rápido a programar una

Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) permanecerán abiertas durante el periodo navideño para atender a los contribuyentes que tengan cita programada podrán acudir a realizarlas de manera presencial.

La dependencia federal informó que las únicas fechas en las que no se tendrá actividad son los días oficiales de descanso, es decir, el 25 de diciembre y el primero de enero, pero el resto de los días se trabajará de forma normal.

imagen-cuerpo

Servicios virtuales disponibles para contribuyentes

Para aquellos contribuyentes que no vayan a acudir de forma presencial, el SAT puso a disposición de la población los servicios de la Oficina Virtual, entre los que se encuentran la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como cambio de domicilio, corrección o cambio de nombre, incorporación o corrección de CURP, obtención de constancias y la asistencia virtual para la recuperación de contraseña.

Con esto el SAT busca atender a los contribuyentes que requieren de los diferentes servicios que se brindan y que puedan aprovechar del periodo vacacional, en que se encuentran más desocupados para realizar estos trámites.

Actualmente sí existe disponibilidad de citas tanto en Ciudad Obregón como en el resto de las oficinas del SAT en Sonora, por lo que los contribuyentes pueden sacar una a través de los medios digitales.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Avanza entrega de utilidades en Sonora
Ciudad Obregón

Avanza entrega de utilidades en Sonora

Diciembre 18, 2025

Se espera que las empresas cumplan al 100 por ciento con la entrega de aguinaldos

Llama Canaco Ciudad Obregón al consumo responsable
Ciudad Obregón

Llama Canaco Ciudad Obregón al consumo responsable

Diciembre 17, 2025

Advierte Gustavo Cárdenas a comerciantes a tener cuidado al hacer transacciones con transferencias electrónicas

Crece talento cajemense
Ciudad Obregón

Crece talento cajemense

Diciembre 17, 2025

A través del Boot Camp Emprendedor pueden acceder a créditos blandos de hasta 200 mil pesos: Sandoval