  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Llama Canaco Ciudad Obregón al consumo responsable

Advierte Gustavo Cárdenas a comerciantes a tener cuidado al hacer transacciones con transferencias electrónicas

Dic. 17, 2025
Ante el incremento de compradores en el mercado local de Ciudad Obregón, con el consiguiente aumento en las ventas, que benefician en gran medida a los negocios de los distintos giros establecidos, el presidente de la Canaco Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García hizo el llamado a los ciudadanos a llevar a cabo un consumo responsable.

El dirigente empresarial exhortó a los consumidores a tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, pues en ocasiones se sobregiran y al momento de pagar se vienen los problemas de liquidez, así que –dijo-- el llamado es a la mesura y a no adquirir artículos innecesarios.

La entrega de los aguinaldos y cajas de ahorro en las empresas e instituciones de la localidad han venido a impulsar al comercio, de manera que las ventas han aumentado en alrededor de un 40 por ciento en promedio.

Negocios que en otras épocas del año no tuvieron el repunte esperado, en este momento están teniendo buen movimiento; entre estos se cuentan las joyerías, que el 14 de febrero y 10 de mayo estuvieron prácticamente paralizadas, afirmó.

VENTAS POR TRANSFERENCIAS

Cárdenas García exhortó también a quienes venden autos usados o casas entre otros productos y artículos de alto valor, así como a los comerciantes en general, para que tengan cuidado al momento de vender mediante transferencias electrónicas, de tal manera que corroboren que el depósito se haya hecho efectivamente, evitando fraudes.

El consejo es acceder a sus cuentas y verificar que realmente se hayan efectuado los depósitos, porque ya se han dado casos en los que el comprador simula hacer el depósito y manda al vendedor una captura de pantalla de la supuesta transferencia, que nunca ocurrió.

