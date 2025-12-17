  • 24° C
Ciudad Obregón

Confirman una muerte por influenza en Sonora

En lo que va de la temporada 2025-2026 se han notificado dos casos, de los cuales se derivó la defunción

Dic. 17, 2025
Durante la temporada estacional 2025-2026, en el estado de Sonora se han notificado dos casos de influenza, de los cuales se derivó el fallecimiento de una persona, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública del estado.

Según el informe dado a conocer por la dependencia de salud en la entidad, en la temporada se han estudiado 232 casos sospechosos de enfermedades respiratorias virales, de los que se confirmaron dos; en ambos casos registrados los pacientes requirieron hospitalización, y uno de ellos falleció.

De los dos casos, uno fue detectado en Nogales y el otro en Hermosillo, siendo el de la capital del estado el que tuvo desenlace fatal, según la información de la Secretaría de Salud.

A la misma semana epidemiológica de la Temporada Estacional 2024-2025, se acumulaban 35 casos, sin defunciones asociadas, indica el reporte.

COVID, SIN CASOS NUEVOS

Por lo que respecta al Covid-19, en la temporada se han registrado 11 casos conformados, dos de los cuales requirieron hospitalización, pero sin derivarse defunciones de estos; ocho fueron en Hermosillo, dos en Guaymas y uno en Cajeme y durante la última semana epidemiológica no se han presentado casos nuevos, indicó la fuente.

