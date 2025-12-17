Joseph Amor en las Venas: 19 años latiendo en el corazón de la juventud

A 19 años de su primera edición, Joseph Amor en las Venas no solo conmemora un aniversario editorial, sino la permanencia de una historia que ha acompañado a miles de estudiantes en México.

Desde 2006, el libro se ha mantenido presente en niveles de Secundaria, Preparatoria y Universidad, posicionándose como una lectura reflexiva que conecta con distintas etapas de formación académica y personal.

Para muchos jóvenes, esta obra significó el primer libro completo leído por iniciativa propia.

Su narrativa cercana y honesta logró despertar el interés por la lectura en estudiantes que no se sentían atraídos por los libros, al reflejar emociones, miedos y sueños con los que resulta fácil identificarse, sin importar la generación.

El autor de la novela, Cristhyan Bojórquez (reconocido como el escritor regional más leído), ha llevado Joseph Amor en las Venas a la vida escolar de casi 20 generaciones.

A lo largo de estos años, ha visitado escuelas, ofrecido conferencias y compartido el mensaje de la obra con jóvenes, docentes y familias, convencido del poder transformador de la lectura.

LITERATURA Y MÚSICA: UN NUEVO PUENTE

Como parte de la evolución del proyecto, Bojórquez incursionó en la música con el tema "Temor al Amor", inspirado en el poema que aparece en la página 71 del libro.

La canción se convirtió en el tema musical oficial de la novela, estableciendo un puente entre la literatura y la música como lenguajes cercanos a las nuevas generaciones.

Con este proyecto integral, el autor busca que Joseph Amor en las Venas continúe llegando a jóvenes de todo México y reafirma su convicción de que se trata de una lectura esencial en alguna etapa de la formación estudiantil.

A 19 años de su publicación, el libro no solo celebra su historia: sigue latiendo con fuerza en el corazón de la juventud.