  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

CAM 40 Laboral promueve auto empleo en Obregón

Los alumnos aprenden a realizar sus productos y a ofrecerlos al público

Dic. 17, 2025
Los estudiantes con diferentes tipos de discapacidad aprenden oficios para fomentar la inclusión laboralFoto: Bernardo Hidalgo
 Estudiantes de cinco talleres del Centro de Atención Múltiple (CAM) 40 Laboral mostraron los productos que realizaron durante el ciclo y los ofertaron a la venta para fomentar el auto empleo entre los jóvenes de Obregón.

Victoria Chavarin Olivares, directora del plantel en Obregón, explicó que los jóvenes pusieron a la venta los productos que hicieron y sería para beneficio de ellos mismos.

"Ellos realizan los trabajos, todo lo que aprenden aquí, lo venden con sus conocidos, con su familia, y la exposición que se hizo es para beneficio de ellos", detalló.

Foto: Bernardo Hidalgo

Productos elaborados y su impacto en los estudiantes

Fueron alrededor de 60 estudiantes los que participaron en la muestra de los talleres, entre los que se encontraron productos de herrería, panadería, manualidades, belleza, entre otros, los cuales los estudiantes aprenden a hacer y se les enseña a vender a la comunidad de Obregón que asistiera.

"Tenemos productos del taller de herrería, hicieron maceteros muy bonitos, en panadería hicieron galletitas para ofrecer al público en cierre de proyecto la maestra también tiene jabones y labiales, son varios productos los que ofrecen".

Chavarin Olivares dijo que este tipo de esfuerzos son para que los estudiantes puedan exponer sus trabajos y generar ingresos, además que les da seguridad para presentar los productos que ellos mismos elaboran.

Foto: Bernardo Hidalgo

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


