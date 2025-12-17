  • 24° C
Ciudad Obregón

Se busca impulsar a emprendedores de la comisaría y fomentar el ambiente familiar

Dic. 17, 2025
Realizarán Bazar Navideño en Esperanza

Regalos, bolsas, ropa, juegos y snacks podrán encontrar las personas que asistan al Bazar Navideño que se llevará a cabo en la comisaría de Esperanza este 18 de diciembre, evento que tiene como objetivo impulsar a los emprendedores locales y fomentar el ambiente familiar en esta temporada del año.

El comisario, Ricardo Rodríguez Moreno, dio a conocer que el Bazar Navideño comenzará a las 14:00 horas y culminará a las 20:00, en la plaza Miguel Hidalgo, a la altura del Kiosko de Esperanza.

Las familias que deseen acudir a apoyar a quienes han emprendido negocios y a pasar un rato familiar podrán hacerlo sin costo y sin cumplir con ningún requisito, pues se trata de un evento diseñado para unir a la comunidad.

TRABAJAN EN CONFORMACIÓN DE CALLES

Por otro lado, destacó que se ha trabajado de manera intensa en la conformación de calles de terracería que se encontraban hasta hace poco en deplorables condiciones, lo que afectaba a automovilistas y peatones.

Algunas de ellas corresponden a la colonia Francisco Urbalejo, así como a la Leandro Valle, el centro de Esperanza, Nueva Esperanza, Ejidal y la colonia Blanca Ramos.

Para ello sumaron esfuerzos el comisario, la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, así como algunos empresarios, quienes prestaron maquinaria necesaria para levar a cabo por trabajos correspondientes en las zonas mencionadas.

También habrá una posada del pueblo el 18 de diciembre en Esperanza, que comenzará este día a las 15:00 horas, en la misma plaza.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

