En pie, Nacimiento Viviente de Cócorit

Don David Zamudio, quien se encarga cada año de poner el Nacimiento Viviente en Cócorit, dio a conocer que a pesar de las dificultades de salud a las que se enfrenta se rehúsa a abandonar el proyecto para esta Navidad, por lo que pide el apoyo voluntario de la sociedad civil para sacar adelante los trabajos.

"No tiro la toalla a mis 84 años, porque yo soy de las personas que quieren a Cócorit. lo amo y quisiera que haya cada vez más tradiciones en el pueblo", comentó el impulsor del Nacimiento Viviente.

Fátima Zamudio, hija de Don David, narró que su papá ha tenido problemas de salud y por ello sus familiares trataron de convencerlo de no seguir con la recreación de la Familia Sagrada este 2025, pero no fue posible.

El llamado es a los propios habitantes de Cócorit y de Cajeme que deseen aportar a la causa, pues se requiere principalmente mano de obra para la construcción de corralitos y un tejaban, además de préstamo de animalitos como cabras, borregos, becerros, patos, guajolotes o conejos.

La familia extiende la invitación al gobierno municipal y a la comisaria de Cócorit Rosa Sortillón. También al Centro de Control Animal de Ciudad Obregón, para que asegure la zona contra jaurías.

Quienes quieran sumarse a la causa pueden llamar al número de teléfono 644 225 6715 con Fátima Zamudio o bien al 631 135 2422 con Oscar Zamudio.

El Nacimiento Viviente ha sido un atractivo de la comisaría de Cócorit y empezó a ponerse hace más de 20 años.