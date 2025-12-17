  • 24° C
Estos son los módulos de Oomapasc que abrirán durante Navidad y Año Nuevo

Algunas sucursales estarán cerradas por las fiestas, informó la paramunicipal

Dic. 17, 2025
Debido a la temporada navideña, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) dio a conocer que del 22 de diciembre al 2 de enero habrá algunos módulos de pago cerrados, mientras que otros que sí estarán abiertos prestarán los servicios durante horarios específicos.

En un comunicado, el organismo operador detalló que permanecerá cerrada la sucursal de Seguridad Pública Municipal, la de la colonia Matías Méndez y de Ussi sur, mientras que estarán abiertas 11 oficinas para que los cajemenses puedan realizar sus respectivos trámites y pagos.

Estos son los módulos que se ubican en Mercajeme, Plaza Tutuli, Soriana Plaza Ley Jalisco, Sendero, la Centran de Autobuses Fauustino Félix Serna, Villa Fontana, Plano Oriente, Walmart, Morelos y Villa Bonita.

"Por temporada decembrina estaremos trabajando del 22 de diciembre al 2 de enero en un horario de las 7:30 a las 15:00 horas en la oficina matriz (Sinaloa entre Hidalgo y Allende) y de las 8:00 a las 15:00 horas en las siguientes sucursales", dio a conocer la paramunicipal.

En distintas ocasiones, la paramunicipal ha destacado la importancia de que los ciudadanos cumplan en tiempo y forma con el pago de sus recibos del agua, o acudan a las oficinas para hacer algún convenio, en caso de no poder pagar, de manera que no se afecten los ingresos, ya que se usan para atender las demandas en las colonias.

En el caso del servicio que se da en línea, estará disponible durante las 24 horas del día, informó el Oomapasc.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

