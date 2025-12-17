Decrece Sonora 1.55% en compra de vehículos nuevos

En noviembre de 2025, la compra de vehículos nuevos en Sonora decreció 1.55 por ciento, al hacer la comparación con el mismo mes del año pasado, aunque el volumen de comercialización que se logró en esta ocasión, favoreció en un mejor posicionamiento al estado, señaló Roberto Gómez del Campo Laborín.

El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Sonora A.C. dijo que el mes anterior la entidad registró la adquisición de 2 mil 799 vehículos cero kilómetros, principalmente de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos, cantidad inferior en 44 unidades al compararlo con las 2 mil 843 que se movilizaron durante el mismo mes del año anterior.

Dicha cifra equivale al 2.0 por ciento de participación estatal en el volumen de los 142 mil 678 automóviles ligeros que se distribuyeron durante el mes en todo el país y coloca a la entidad en la posición 16 del ranking nacional del sector automotriz, dos escalones adelante respecto al que tuvo en el mes de octubre.

De enero a noviembre, el mercado automotor de Sonora comercializó 25 mil 063 automotores ligeros, cantidad inferior en 813 unidades respecto a las 25 mil 876 que se movilizaron durante el mismo periodo del año pasado, lo que representa un decrecimiento del 3.14 por ciento en la variación anual acumulada, indicó el empresario.

Con respecto a las marcas de mayor preferencia en lo que va del año, mencionó que estas han sido Nissan, General Motors, Toyota, Stellantis, Kia, Hyundai, Volkswagen, Mazda, Ford, Honda y Mitsubishi.