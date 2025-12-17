  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Decrece Sonora 1.55% en compra de vehículos nuevos

A pesar de la baja, en el onceavo mes de 2025 la entidad mejoró su lugar en el ranking nacional del sector

Dic. 17, 2025
Decrece Sonora 1.55% en compra de vehículos nuevos

En noviembre de 2025, la compra de vehículos nuevos en Sonora decreció 1.55 por ciento, al hacer la comparación con el mismo mes del año pasado, aunque el volumen de comercialización que se logró en esta ocasión, favoreció en un mejor posicionamiento al estado, señaló Roberto Gómez del Campo Laborín.

El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Sonora A.C. dijo que el mes anterior la entidad registró la adquisición de 2 mil 799 vehículos cero kilómetros, principalmente de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos, cantidad inferior en 44 unidades al compararlo con las 2 mil 843 que se movilizaron durante el mismo mes del año anterior.

Dicha cifra equivale al 2.0 por ciento de participación estatal en el volumen de los 142 mil 678 automóviles ligeros que se distribuyeron durante el mes en todo el país y coloca a la entidad en la posición 16 del ranking nacional del sector automotriz, dos escalones adelante respecto al que tuvo en el mes de octubre.

De enero a noviembre, el mercado automotor de Sonora comercializó 25 mil 063 automotores ligeros, cantidad inferior en 813 unidades respecto a las 25 mil 876 que se movilizaron durante el mismo periodo del año pasado, lo que representa un decrecimiento del 3.14 por ciento en la variación anual acumulada, indicó el empresario.

Con respecto a las marcas de mayor preferencia en lo que va del año, mencionó que estas han sido Nissan, General Motors, Toyota, Stellantis, Kia, Hyundai, Volkswagen, Mazda, Ford, Honda y Mitsubishi.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Confirman una muerte por influenza en Sonora
Ciudad Obregón

Confirman una muerte por influenza en Sonora

Diciembre 17, 2025

En lo que va de la temporada 2025-2026 se han notificado dos casos, de los cuales se derivó la defunción

Estos son los módulos de Oomapasc que abrirán durante Navidad y Año Nuevo
Ciudad Obregón

Estos son los módulos de Oomapasc que abrirán durante Navidad y Año Nuevo

Diciembre 17, 2025

Algunas sucursales estarán cerradas por las fiestas, informó la paramunicipal

Joseph Amor en las Venas: 19 años latiendo en el corazón de la juventud
Ciudad Obregón

Joseph Amor en las Venas: 19 años latiendo en el corazón de la juventud

Diciembre 17, 2025

La obra suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de un tema musical inspirado en Joseph Amor en las Venas