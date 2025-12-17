Apoyan a jóvenes emprendedores cajemenses

Los jóvenes del municipio de Cajeme tienen la oportunidad de emprender un negocio o bien potenciar un emprendimiento que ya tengan, gracias al programa Boot Camp Emprendedor, puesto en marcha en la localidad a través del Instituto Cajemense de la Juventud en coordinación con la Secretaría de Economía y Turismo estatal con apoyo de la financiera Fideson, informó Uriel Sandoval.

El director del Instituto Cajemense de la Juventud (ICJ) indicó que la mecánica consiste en llevar a cabo campamentos de desarrollo de habilidades para jóvenes emprendedores, coordinados por las dependencias gubernamentales, y en las que los participantes desarrollan su idea de negocios desde cero y en algunos casos manejan el tema de la expansión de su empresa.

A partir de su participación en estos campamentos, dependiendo del giro y grado de experiencia en el tema entre otras condiciones, pueden obtener financiamientos a tasas muy bajas, que van desde los 20 mil hasta los 200 mil pesos, mencionó el funcionario.

A nivel estado, el Boot Camp tiene ya alrededor de cuatro años, y en Cajeme desde que inició la actual administración municipal se han realizado siete campamentos en los que unos100 jóvenes se han visto beneficiados, dijo.

Los interesados, entre los que podrían estar las preparatorias y universidades, se pueden acercar a las instalaciones del ICJ, en calle Náinari y Sahuaripa, informó.

Reveló que, además, como ICJ en coordinación con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se da seguimiento a los negocios que se generan a partir de los campamentos, con asesoría de manera que se registren y tengan capital humano para incluir a más jóvenes, comentando que pueden llegar a contar hasta con cinco becarios del programa federal.

Comentó, asimismo, que iniciando el año los participantes en este programa de la Secretaría del Bienestar tendrán un incremento en sus pagos mensuales para quedar finalmente en alrededor de 9 mil 500 pesos, y los interesados pueden percibir este ingreso durante un año.

Algo importante es que el 75 por ciento de los jóvenes que se incluyen en el programa de jóvenes se quedan trabajando en la empresa o institución.