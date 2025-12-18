Aumenta a veinte lesionados tras choque de camión de personal en Ciudad Obregón

La mañana de este jueves 18 de diciembre, un autobús de transporte de personal de la maquiladora Yazaki se salió del camino luego de un fuerte choque con un vehículo particular en Ciudad Obregón, resultando 20 trabajadores lesionados, cinco de ellos con heridas de consideración, según reportes oficiales y medios locales

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:50 horas en la calle 300, entre calles 2 y Meridiano, en la zona conocida como Valle del Yaqui. De acuerdo con las autoridades, un sedán Ford Fusion, modelo 2016 y color vino, invadió el carril del camión mientras cruzaba la calle 2, provocando el impacto en la parte frontal izquierda de la unidad de pasajeros que circulaba hacia el oriente.

Ante el riesgo de un choque frontal mayor, el conductor del autobús, identificado como César Z., de aproximadamente 50 años, realizó una maniobra evasiva hacia su derecha. Esto provocó que el camión quedara ladeado al norte de un dren secundario paralelo a la calle 300. Afortunadamente, la unidad no llegó a volcar, aunque quedó fuera de la vía principal.

VÍCTIMAS Y ATENCIÓN MÉDICA

Los trabajadores descendieron del autobús y varios de ellos presentaron golpes en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados en el lugar y trasladaron a cinco personas, incluido el conductor del sedán, a hospitales cercanos para su valoración y atención médica correspondiente.

En un primer momento, los reportes hablaban de alrededor de diez heridos, fuentes posteriores confirmaron que la cifra ascendió a veinte personas afectadas, lo que generó una respuesta más amplia de los cuerpos de emergencia y autoridades locales.

CIERRE VIAL E INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

El impacto provocó que la calle 300 fuera cerrada al tráfico entre las avenidas Kino y Meridiano por aproximadamente dos horas, mientras las maniobras de rescate y retiro del autobús se llevaban a cabo. Este cierre vial generó tráfico lento y la necesidad de que automovilistas tomaran rutas alternas o circularan con precaución por la zona.

Este tipo de accidentes, aunque desafortunados, subraya la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener una conducción prudente, especialmente en zonas de alto flujo de transporte laboral y en horarios de mayor tránsito, como la madrugada o primeras horas de la mañana.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y asegurar que se apliquen las medidas necesarias para evitar incidentes similares en el futuro.