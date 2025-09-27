Accidente de camión de maquila deja varios lesionados en Ciudad Obregón

El chofer de un camión de personal de una empresa perdió el control de la unidad, volcándose sobre su costado izquierdo y derribando un poste de alumbrado público que estaba instalado en el camellón central. El incidente dejó como saldo varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas de este sábado, en la calle 300, a unos metros del bulevar Vía Las Misiones, en la parte sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo con la información recabada, la unidad siniestrada descendía del puente elevado que conecta con el Parque Industrial. El camión se desplazaba con rumbo al sur por la calle 300, llevando personal de la empresa Yazaki, industria de donde había salido minutos antes.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DEL ACCIDENTE?

Circulan varias versiones sobre los factores que desataron el accidente. Una de ellas indica que el chofer intentó esquivar un bache y perdió el control de la unidad. También se menciona que el chofer venía a exceso de velocidad y que las condiciones mojadas de la carpeta asfáltica influyeron para que se originara el percance.

Será mediante un peritaje que las autoridades determinen las causas que desataron el accidente: si fue un descuido del chofer, si la unidad presentó una falla mecánica o si la vía mojada y en mal estado provocó que el camión terminara volcado.

Paramédicos de Cruz Roja se desplazaron al lugar y auxiliaron a las personas afectadas. De manera extraoficial, se indicó que al menos cinco personas resultaron lesionadas, las cuales fueron socorridas y trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades no han revelado su identidad ni su estado de salud.

Por su parte, agentes de tránsito tomaron nota del suceso y elaboraron el reporte correspondiente para proceder con el deslinde de responsabilidades.

Debido al tamaño de la unidad, el camión obstruyó ambos carriles. El vehículo fue retirado por dos grúas, y la zona quedó habilitada nuevamente para el tráfico vehicular después de las maniobras realizadas.