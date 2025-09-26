Decomisan armamento, droga y vehículos durante cateo en Altar

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Altar, logrando el aseguramiento de droga, vehículos y armas.

La diligencia se ejecutó en la calle Benito Juárez García entre Pedro Pablo Varela y Melchor Ocampo, en la colonia Valle del Sol, como parte de las investigaciones efectuadas en seguimiento a denuncias por narcomenudeo.

Durante el cateo, se aseguraron dos vehículos: una camioneta GMC Sierra modelo 2019, color rojo con reporte de robo en Estados Unidos de América y un pick up Ford Ranger modelo 1982, color blanco.

Además de lo anteior se localizaron y aseguraron siete armas de fuego, incluyendo un fusil MP5 con su respectivo cargador abastecido, cinco fusiles AK-47 con sus respectivos cargadores abastecidos, calibre 7.62x39 milímetros, y un fusil AK-47 sin culata, también con su cargador abastecido.

Entre los indicios asegurados se encuentran un chaleco balístico con placas; una piernera para arma de fuego color café, un estuche para arma de fuego corta, cuatro cargadores para MP5, calibre 9 milímetros, tres cargadores abastecidos calibre .45 milímetros y varios casquillos calibre .380 Super..

Asimismo, se aseguró droga, incluyendo 27 envoltorios de plástico conteniendo una sustancia blanca granulada con las características de la metanfetamina y una bolsa color blanco conteniendo mariguana a lo que se suma una máquina para contar dinero.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente a fin de que se realicen las diligencias periciales y actos de investigación necesarios.