Intentan asesinar a joven en la Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón

Con varios impactos de bala convalece en un hospital local un joven de 24 años, quien fue víctima de un ataque armado este viernes a mediodía.

Los hechos sucedieron a las 12:00 horas, en calle 400 y Mirlos, en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón.

La víctima fue identificada como Gustavo o "El Tavo", y de acuerdo con testigos, deambulaba por la acera norte de la 400 entre Mirlo y Tucán, cuando desconocidos comenzaron a dispararle.

En un intento por escapar, el joven corrió hacia la calle Mirlos y la tomó hacia el norte; sin embargo, algunos proyectiles lo alcanzaron.

Las balas también hicieron blanco en la fachada de una vivienda de color verde, y en el cerco perimetral de la misma.

Mientras policías y elementos de la Secretaría de Marina custodiaban el área, paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios al "Tavo", y lo llevaron al hospital, donde quedó bajo observación médica.

Mientras tanto, peritos y agentes ministeriales se encargaron de las investigaciones correspondientes, así como de la búsqueda y recolección de indicios en la zona.