Policiaca

Intentan asesinar a joven en la Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón

La víctima fue perseguida por sus victimarios, quienes además de herirlo a balazos, ocasionaron daños a la fachada de una casa

Sep. 26, 2025
Elementos policiacos y militares resguardaron la zona mientras se realizaban las investigaciones (Fotos: Ronny Camacho)
Con varios impactos de bala convalece en un hospital local un joven de 24 años, quien fue víctima de un ataque armado este viernes a mediodía.

Los hechos sucedieron a las 12:00 horas, en calle 400 y Mirlos, en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón.

La víctima fue identificada como Gustavo o "El Tavo", y de acuerdo con testigos, deambulaba por la acera norte de la 400 entre Mirlo y Tucán, cuando desconocidos comenzaron a dispararle.

En un intento por escapar, el joven corrió hacia la calle Mirlos y la tomó hacia el norte; sin embargo, algunos proyectiles lo alcanzaron.

Las balas también hicieron blanco en la fachada de una vivienda de color verde, y en el cerco perimetral de la misma.

Mientras policías y elementos de la Secretaría de Marina custodiaban el área, paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios al "Tavo", y lo llevaron al hospital, donde quedó bajo observación médica.

Mientras tanto, peritos y agentes ministeriales se encargaron de las investigaciones correspondientes, así como de la búsqueda y recolección de indicios en la zona.

Roke Arballo
