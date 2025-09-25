Ataque armado deja una persona sin vida en la colonia Hidalgo

La violencia se hace presente en el municipio de Cajeme de nueva cuenta, luego de que la tarde de este jueves 25 de septiembre, un hombre fuera ejecutado en el cruce de las calles Quintana Roo y Jesús García a un costado del templo de la Sagrada Familia en la colonia Hidalgo.

Fue alrededor de las 17:00 horas, cuando vecinos del lugar fueron testigos de una agresión armada, luego de que los tripulantes de una camioneta tipo Pick-up, que transitaba de norte a sur por la calle Quintana Roo, fueran interceptados por sujetos armados que dispararon en contra de la unidad, lo cual derivó en que el conductor perdiera el control del vehículo y se impactara contra el toldo de un comercio del lugar.

Tras el impacto, el ahora occiso intentó huir a fuerza de carrera siendo alcanzado por los agresores cuando doblaba por la calle 6 de Abril a escasos metros del cruce vial, quienes lograron privarlo de la vida mediante varios impactos de proyectiles de arma de fuego.

Una vez que los presuntos criminales huyeran del lugar, se notificó del hecho violento a las autoridades encargadas, previo al arribo de la ambulancia de Cruz Roja, la víctima perdió la vida, razón por la cual una monja perteneciente al templo que se encuentra en la zona, le colocó una manta al cuerpo sin vida.

En el lugar se dio a conocer que, en la unidad motora, viajaban con la persona que fue ejecutada dos personas quienes se reportaron sin lesiones tras ser revisados por los paramédicos de la Cruz Roja; sobre la víctima mortal se dio a conocer que respondía al nombre de Uriel G., de alrededor de 40 a 45 años de edad.

Al lugar acudieron las autoridades policiacas quienes se encargaron de resguardar el área, así como de las acciones de investigación correspondientes y el envío del cuerpo sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.