Policiaca

Detectan cargamento de droga en puesto de seguridad de San Luis Río Colorado

El narcótico iba oculto en un tractocamión; y su valor supera los 300 millones de pesos

Sep. 25, 2025
Más de una tonelada de drogas, fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, en un puesto de seguridad instalado en San Luis Río Colorado.

Los narcóticos iban ocultos en cajas de cartón, en un semirremolque acoplado a un tráiler, mismo que fue revisado en el lugar.

El Gabinete de Seguridad de México informó que en total se decomisaron 1,000 kilos de metanfetamina o cristal y 15 kilos de fentanilo, cuyo costo es de 304.4 millones de pesos.

De igual modo, se dio a conocer que los ocupantes de la unidad de carga fueron detenidos, y junto con la droga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Roke Arballo
