Policiaca

Capturan a joven con "cuerno de chivo" y droga en Ciudad Obregón

El arresto de Sergio Jesús ocurrió en la colonia Los Presidentes, durante recorridos de vigilancia del Operativo Mixto

Sep. 25, 2025
Elementos del operativo conjunto integrado por la Policía Municipal, Policía Estatal y Marina, aprehendieron a un individuo en posesión de un arma de alto poder y diversas dosis de droga, en hechos registrados en la colonia Los Presidentes, al sur de Ciudad Obregón.

La detención ocurrió sobre la calle Rodolfo León Manzo, entre Ignacio Mondaca y Democracia, sitio en el que los uniformados detectaron a Sergio Jesús "N", de 21 años de edad, quien traía consigo un fusil AK-47 o "cuerno de chivo", abastecido con 29 cartuchos útiles.

Además, se le encontraron 85 envoltorios de plástico que contenían hierba seca con características similares a la mariguana y 48 envoltorios confeccionados en bolsas de plástico transparente con una sustancia granulada similar a la metanfetamina o cristal.

La persona detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

