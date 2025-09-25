Capturan a joven con "cuerno de chivo" y droga en Ciudad Obregón

Elementos del operativo conjunto integrado por la Policía Municipal, Policía Estatal y Marina, aprehendieron a un individuo en posesión de un arma de alto poder y diversas dosis de droga, en hechos registrados en la colonia Los Presidentes, al sur de Ciudad Obregón.

La detención ocurrió sobre la calle Rodolfo León Manzo, entre Ignacio Mondaca y Democracia, sitio en el que los uniformados detectaron a Sergio Jesús "N", de 21 años de edad, quien traía consigo un fusil AK-47 o "cuerno de chivo", abastecido con 29 cartuchos útiles.

Además, se le encontraron 85 envoltorios de plástico que contenían hierba seca con características similares a la mariguana y 48 envoltorios confeccionados en bolsas de plástico transparente con una sustancia granulada similar a la metanfetamina o cristal.

La persona detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.