  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 25 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Bomberos controlan incendios en Ciudad Obregón

Los siniestros ocurrieron en la colonia San Anselmo y en el Parque Infantil

Sep. 25, 2025
Bomberos controlan incendios en Ciudad Obregón

Elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme controlaron un par de incendios durante la mañana del jueves, en distintos puntos de Ciudad Obregón.

El primer incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Valle Chico de la colonia San Anselmo.

El fuego, que había iniciado en una de las recámaras, fue controlado rápidamente, evitando que se propagara a toda la casa.

imagen-cuerpo

Posteriormente, los "apagafuegos" se movilizaron al Parque Infantil Ostimuri, donde se reportó un incendio de maleza. El siniestro ocurrió precisamente en una jaula de pájaros; y también ocasionó daños en un árbol.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Detectan cargamento de droga en puesto de seguridad de San Luis Río Colorado
Policiaca

Detectan cargamento de droga en puesto de seguridad de San Luis Río Colorado

Septiembre 25, 2025

El narcótico iba oculto en un tractocamión; y su valor supera los 300 millones de pesos

Capturan a joven con "cuerno de chivo" y droga en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a joven con "cuerno de chivo" y droga en Ciudad Obregón

Septiembre 25, 2025

El arresto de Sergio Jesús ocurrió en la colonia Los Presidentes, durante recorridos de vigilancia del Operativo Mixto

Detienen a un hombre por robo de moto en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a un hombre por robo de moto en Ciudad Obregón

Septiembre 25, 2025

El hurto sucedió en la colonia Centro, pero el presunto ladrón fue capturado en la colonia Real de Sevilla