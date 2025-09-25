Bomberos controlan incendios en Ciudad Obregón

Elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme controlaron un par de incendios durante la mañana del jueves, en distintos puntos de Ciudad Obregón.

El primer incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Valle Chico de la colonia San Anselmo.

El fuego, que había iniciado en una de las recámaras, fue controlado rápidamente, evitando que se propagara a toda la casa.

Posteriormente, los "apagafuegos" se movilizaron al Parque Infantil Ostimuri, donde se reportó un incendio de maleza. El siniestro ocurrió precisamente en una jaula de pájaros; y también ocasionó daños en un árbol.