Policiaca

Denuncian a anciano por maltrato animal en Navojoa

Al catear la vivienda del imputado se rescataron seis perros; otro hombre implicado en los hechos es buscado por autoridades

Sep. 25, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en Navojoa, donde se aseguraron relacionados con el delito de maltrato y crueldad animal, además se rescataron seis perros que se encontraban en situación de riesgo y se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Remberto "N", de 72 años, quien posteriormente fue vinculado a proceso.

La diligencia se realizó el 24 de septiembre, en seguimiento a una denuncia presentada por una asociación civil de protección animal, tras la difusión de un video en el que se observaba a dos personas maltratando a perros, sujetándolos con cuerdas y colocándolos dentro de un saco de ixtle.

Tras la captura de Remberto "N"; en la audiencia inicial, el juez resolvió vincularlo a proceso por el delito de maltrato animal, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Aunque el agente del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, el juez determinó medidas distintas debido al delicado estado de salud del imputado. Existe otra persona de interés contra quien se libró otra orden de aprehensión, por lo que se trabaja en su captura.

En el cateo fueron asegurados como indicios un cable de electricidad color negro, un saco de ixtle color blanco, una caja de plástico verde y se recuperaron seis perros criollos de diferentes colores, los cuales quedaron bajo resguardo del personal antirrábico municipal para su atención médica y protección.

