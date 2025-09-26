  • 24° C
Policiaca

Por robar en tienda de conveniencia de Hermosillo, pasará una década en prisión

El atraco sucedió hace dos años en un establecimiento ubicado en la colonia Balderrama

Sep. 26, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Luis Carlos "N", de 55 años, señalado como responsable del delito de robo con violencia en establecimiento comercial.

El señalado; ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, aceptó su responsabilidad por los hechos, llevándose a cabo un procedimiento abreviado.

Se demostró que aproximadamente a las 20:20 horas del día 2 de diciembre de 2023, Luis Carlos "N" ingresó una tienda de conveniencia ubicada en la calle Saturnino Campoy esquina con la calle Carlos Balderrama, en la colonia El Sahuaro; en Hermosillo, se dirigió al área de cajas, donde se encontraba una empleada y solicitó unos cigarros, sin embargo, al voltearse la víctima, se acercó por un lado de la caja y le apuntó con una pistola.

Con la empleada amagada, el sentenciado exigió la entrega del dinero de las cajas registradoras; por lo que, ante la amenaza, le entregó el efectivo, así como varias cajetillas de cigarros, tras lo cual el señalado salió corriendo del local.

Al demostrar lo anterior en los tribunales, el hombre fue condenado a una pena de 10 años y 10 días de prisión

Roke Arballo
Roke Arballo
