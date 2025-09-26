  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
Policiaca

Chocan elementos de la AMIC en la colonia Plano Oriente, en Ciudad Obregón

Testigos indicaron que la unidad oficial cortó circulación a un auto conducido por un hombre de avanzada edad

Sep. 26, 2025
La mañana de este viernes, una patrulla de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se involucró en un accidente de tránsito al circular por la colonia Benito Juárez, o Plano Oriente, en Ciudad Obregón.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió en calle No Reelección y Juárez, cuando la unidad oficial; una Dodge Ram de color blanco y doble cabina, transitaba hacia el poniente sobre el carril exterior.

Repentinamente, la patrulla cambió de carril y le cortó circulación a un sedán Chevrolet Chevy de color dorado, conducido por un adulto mayor.

A causa de la colisión los dos vehículos resultaron con daños; sin embargo, sus ocupantes salieron ilesos, por lo que no fue necesario que intervinieran paramédicos de Cruz Roja.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota del incidente, y elaboraron un informe para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
