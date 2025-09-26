Vinculan a proceso a Alán Eduardo "N" por tentativa de homicidio y narcomenudeo en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo auto de vinculación a proceso contra Alán Eduardo "N", de 18 años, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía en grado de tentativa, así como del delito de narcomenudeo; por lo que el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 9 de septiembre de este año, aproximadamente a las 21:00 horas, Alán Eduardo "N", en compañía de otra persona, se presentó en un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde, en Ciudad Obregón; allí trató de privar de la vida a Luis "N", de 41 años, a quien le disparó en repetidas ocasiones; sin embargo, la víctima logró sobrevivir debido a que salió corriendo, pero resultó con algunas lesiones.

Al día siguiente, Alán Eduardo "N" fue capturado en un domicilio ubicado en la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, en el lugar se encontraron 53 envoltorios que contenían metanfetamina o crystal, arrojando un peso neto total de 14.310 gramos.