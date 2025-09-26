  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vinculan a proceso a Alán Eduardo "N" por tentativa de homicidio y narcomenudeo en Ciudad Obregón

El muchacho atacó a balazos a un hombre de 41 años en la colonia Valle Verde; al momento de su detención traía varias dosis de droga

Sep. 26, 2025
Vinculan a proceso a Alán Eduardo "N" por tentativa de homicidio y narcomenudeo en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo auto de vinculación a proceso contra Alán Eduardo "N", de 18 años, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía en grado de tentativa, así como del delito de narcomenudeo; por lo que el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 9 de septiembre de este año, aproximadamente a las 21:00 horas, Alán Eduardo "N", en compañía de otra persona, se presentó en un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde, en Ciudad Obregón; allí trató de privar de la vida a Luis "N", de 41 años, a quien le disparó en repetidas ocasiones; sin embargo, la víctima logró sobrevivir debido a que salió corriendo, pero resultó con algunas lesiones.

Al día siguiente, Alán Eduardo "N" fue capturado en un domicilio ubicado en la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, en el lugar se encontraron 53 envoltorios que contenían metanfetamina o crystal, arrojando un peso neto total de 14.310 gramos.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Decomisan armamento, droga y vehículos durante cateo en Altar
Policiaca

Decomisan armamento, droga y vehículos durante cateo en Altar

Septiembre 26, 2025

Entre el material asegurado se encuentran siete armas de grueso calibre, y hasta una máquina para contar dinero

Por robar en tienda de conveniencia de Hermosillo, pasará una década en prisión
Policiaca

Por robar en tienda de conveniencia de Hermosillo, pasará una década en prisión

Septiembre 26, 2025

El atraco sucedió hace dos años en un establecimiento ubicado en la colonia Balderrama

Intentan asesinar a joven en la Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Intentan asesinar a joven en la Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón

Septiembre 26, 2025

La víctima fue perseguida por sus victimarios, quienes además de herirlo a balazos, ocasionaron daños a la fachada de una casa