Policiaca

Choca camión con trabajadores en la calle 300 del Valle del Yaqui

Un sedán le invadió carril al pasar por una curva ubicada a la altura de la calle 2

Dic. 18, 2025
Choca camión con trabajadores en la calle 300 del Valle del Yaqui

Varios trabajadores de una maquiladora del Parque Industrial fueron llevados a revisión médica a un hospital, luego de que el camión en el que viajaban participara en un accidente.

Dicho percance ocurrió a las 07:00 horas, en calle 300 y 2 del Valle del Yaqui, al suroeste de Ciudad Obregón.

La unidad de transporte, de color blanco y marca Freightliner, circulaba por la 300 hacia el oriente, procedente del Campo 60, con rumbo al Parque Industrial.

Justo en la curva que se ubica a la altura de la calle 2, un sedán Ford Fusion de color rojo le invadió carril de circulación.

imagen-cuerpo

Para tratar de esquivar el choque, el chofer del camión viró hacia si derecha y la unidad se salió del camino, y las ruedas delanteras se atascaron en el bordo de un dren.

Alrededor de 10 empleados salieron con golpes menores y raspones, por lo que fueron auxiliados por paramédicos.

Por su parte, agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de lo ocurrido, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

