Lo vinculan a proceso por ocasionar fatal accidente en Santa Ana

Abel "N" fue vinculado a proceso penal, por un delito culposo cometido con motivo del tránsito de vehículos, el cual, tuvo resultado de homicidio y lesiones.

Los hechos se suscitaron el pasado 10 de diciembre, aproximadamente a las 17:07 horas, sobre el bulevar Guillermo Padres Elías, en Santa Ana.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado conducía una vagoneta Jeep Cherokee de manera negligente y temeraria; y bajo los influjos del alcohol, cuando realizó un cruce sin las debidas medidas de seguridad, cortando la circulación a una motocicleta que transitaba con preferencia de paso.

La motocicleta era conducida por Víctor Benito "N", quien viajaba acompañado de Luz Juanita "N"; a consecuencia del impacto, el masculino perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionada.

Los dictámenes periciales establecieron como causa de muerte choque hipovolémico, traumatismo cerrado de abdomen y laceración hepática; en tanto, la persona lesionada presentó excoriaciones y fractura proximal de fémur, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo su vida.