  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Lo vinculan a proceso por ocasionar fatal accidente en Santa Ana

Abel "N" habría cortado circulación a un motociclista que falleció tras el impacto; su acompañante resultó herida

Dic. 18, 2025
Lo vinculan a proceso por ocasionar fatal accidente en Santa Ana

Abel "N" fue vinculado a proceso penal, por un delito culposo cometido con motivo del tránsito de vehículos, el cual, tuvo resultado de homicidio y lesiones.

Los hechos se suscitaron el pasado 10 de diciembre, aproximadamente a las 17:07 horas, sobre el bulevar Guillermo Padres Elías, en Santa Ana.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado conducía una vagoneta Jeep Cherokee de manera negligente y temeraria; y bajo los influjos del alcohol, cuando realizó un cruce sin las debidas medidas de seguridad, cortando la circulación a una motocicleta que transitaba con preferencia de paso.

La motocicleta era conducida por Víctor Benito "N", quien viajaba acompañado de Luz Juanita "N"; a consecuencia del impacto, el masculino perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionada.

Los dictámenes periciales establecieron como causa de muerte choque hipovolémico, traumatismo cerrado de abdomen y laceración hepática; en tanto, la persona lesionada presentó excoriaciones y fractura proximal de fémur, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo su vida.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Pasará 28 años en prisión por homicidio en Hermosillo
Policiaca

Pasará 28 años en prisión por homicidio en Hermosillo

Diciembre 18, 2025

El crimen ocurrió en octubre del 2017; e inicialmente la condena había sido de 9 años; sin embargo, se promovió una reposición del procedimiento

Policía Municipal de Cajeme recibe nuevas patrullas y equipamiento
Policiaca

Policía Municipal de Cajeme recibe nuevas patrullas y equipamiento

Diciembre 18, 2025

Entre el material entregado se encuentran dos drones que se utilizarán para vigilancia, así como un equipo antidrones

Interceptan tráiler con armamento en la México 15, al sur de Sonora
Policiaca

Interceptan tráiler con armamento en la México 15, al sur de Sonora

Diciembre 18, 2025

Agentes federales detectaron el camión en un puesto de revisión instalado en Huatabampo