Policía Municipal de Cajeme recibe nuevas patrullas y equipamiento

Un total de 21 unidades se integraron al parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, además, los agentes recibieron nuevo equipo para reforzar las tareas de vigilancia y la intercomunicación.

Las nuevas patrullas son siete pick ups Dodge Ram y ocho vagonetas Nissan Kicks, de último modelo, así como una unidad Ford Transit para transporte de personal y cinco motocicletas. En cuanto al equipamiento, se trata de 20 radios portátiles, dos drones y un equipo antidron.

En ceremonia de entrega, Javier Lamarque Cano mencionó que con esta última adquisición, ya son 114 unidades adquiridas para la Policía en los últimos cuatro años.

"Queremos en el transcurso del trienio completar 150, para una total renovación de las patrullas", dijo el alcalde, quien además, indicó que la inversión para las nuevas patrullas y equipamiento fue de más de 22 millones de pesos.

"Me da mucho gusto que estemos avanzando, por ello nuestro compromiso sigue vigente con la sociedad", agregó.

Por su parte, el contralmirante Claudio Cruz Hernández dijo que estas gestiones reflejan que la seguridad es una prioridad.

"Este equipamiento no es solo inversión en equipos y tecnología, es inversión en tranquilidad, confianza ciudadana y en el futuro de nuestro municipio, reafirmamos compromiso de utilizar estos recursos con profesionalismo", expresó el secretario de Seguridad Pública Municipal, quien además, detalló que, en el caso de los drones para vigilancia, cuentan con cámaras térmicas y de visión infrarroja, lo que facilitará las labores de vigilancia aérea, ya sea de día o de noche.