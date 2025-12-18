  • 24° C
Policiaca

Policía Municipal de Cajeme recibe nuevas patrullas y equipamiento

Entre el material entregado se encuentran dos drones que se utilizarán para vigilancia, así como un equipo antidrones

Dic. 18, 2025
Un total de 21 unidades se integraron al parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, además, los agentes recibieron nuevo equipo para reforzar las tareas de vigilancia y la intercomunicación.

Las nuevas patrullas son siete pick ups Dodge Ram y ocho vagonetas Nissan Kicks, de último modelo, así como una unidad Ford Transit para transporte de personal y cinco motocicletas. En cuanto al equipamiento, se trata de 20 radios portátiles, dos drones y un equipo antidron.

En ceremonia de entrega, Javier Lamarque Cano mencionó que con esta última adquisición, ya son 114 unidades adquiridas para la Policía en los últimos cuatro años.

"Queremos en el transcurso del trienio completar 150, para una total renovación de las patrullas", dijo el alcalde, quien además, indicó que la inversión para las nuevas patrullas y equipamiento fue de más de 22 millones de pesos.

"Me da mucho gusto que estemos avanzando, por ello nuestro compromiso sigue vigente con la sociedad", agregó.

Por su parte, el contralmirante Claudio Cruz Hernández dijo que estas gestiones reflejan que la seguridad es una prioridad.

"Este equipamiento no es solo inversión en equipos y tecnología, es inversión en tranquilidad, confianza ciudadana y en el futuro de nuestro municipio, reafirmamos compromiso de utilizar estos recursos con profesionalismo", expresó el secretario de Seguridad Pública Municipal, quien además, detalló que, en el caso de los drones para vigilancia, cuentan con cámaras térmicas y de visión infrarroja, lo que facilitará las labores de vigilancia aérea, ya sea de día o de noche.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

