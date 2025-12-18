Pasará 28 años en prisión por homicidio en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró fallo condenatorio de 28 años de prisión para Carlos Bernardo "N", por su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en perjuicio de Luis Fernando "N".

El juicio oral se desarrolló los días 10 y 11 de diciembre, con la presentación de alegatos de apertura, el desahogo de los medios de prueba y los alegatos de clausura.

Posteriormente, el 12 de diciembre, el Tribunal emitió el fallo de condena, al considerar acreditada la responsabilidad del sentenciado con base en la evidencia presentada por esta representación social.

Derivado de lo anterior, el 15 de diciembre se celebró la audiencia de individualización de la sanción, en la cual el órgano jurisdiccional impuso a Carlos Bernardo "N" una pena de 28 años, 1 mes y 15 días de prisión, además, el pago de una multa por 5 mil 359.79 pesos y 12 mil 682.87 pesos por concepto de reparación del daño moral.

Cabe señalar que este juicio se llevó a cabo como parte de una reposición del procedimiento, ordenada mediante ejecutoria de amparo, con apoyo de la Unidad de Litigación, ya que el imputado contaba con una sentencia previa dentro de la misma causa penal, en la que había recibido una pena de 9 años y 6 meses de prisión, derivada de una reclasificación anterior al delito de homicidio simple doloso.

Los hechos materia de la acusación ocurrieron el 22 de octubre de 2017, cuando Carlos Bernardo "N", portando un arma de fuego, realizó diversos disparos contra un vehículo Nissan Tsuru en la colonia Valle del Márquez, en Hermosillo, impactando a la víctima Luis Fernando "N", quien se encontraba en un convivio familiar.

Las investigaciones acreditaron que las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego provocaron la muerte de la víctima, conforme a los dictámenes periciales en materia forense, lo que permitió establecer el nexo causal y la intencionalidad en la conducta del agresor.