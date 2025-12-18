Interceptan tráiler con armamento en la México 15, al sur de Sonora

Agentes de la Policía Federal Ministerial adscrita a la Subsede de Navojoa aseguraron un arsenal de armas y un vehículo en la carretera Internacional México 15.

Lo anterior sucedió en un puesto de revisión instalado en el kilómetro 93+100, a la altura del municipio de Huatabampo, sitio al que arribó un tráiler de la marca Kenworth, modelo 2023, acoplado a un semirremolque.

Dentro de unas cajas de cartón que se encontraban en el compartimiento de carga, los oficiales hallaron seis armas cortas, dos cargadores; y dos cañones de arma larga, con recámara y accesorios.

El chofer del tráiler, identificado como Gustavo "N"; junto con el material asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.