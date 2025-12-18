  • 24° C
Policiaca

Interceptan tráiler con armamento en la México 15, al sur de Sonora

Agentes federales detectaron el camión en un puesto de revisión instalado en Huatabampo

Dic. 18, 2025
Agentes de la Policía Federal Ministerial adscrita a la Subsede de Navojoa aseguraron un arsenal de armas y un vehículo en la carretera Internacional México 15.

Lo anterior sucedió en un puesto de revisión instalado en el kilómetro 93+100, a la altura del municipio de Huatabampo, sitio al que arribó un tráiler de la marca Kenworth, modelo 2023, acoplado a un semirremolque.

Dentro de unas cajas de cartón que se encontraban en el compartimiento de carga, los oficiales hallaron seis armas cortas, dos cargadores; y dos cañones de arma larga, con recámara y accesorios.

El chofer del tráiler, identificado como Gustavo "N"; junto con el material asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

