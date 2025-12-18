Oficinas del SAT estarán abiertas en periodo de vacaciones

Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) permanecerán abiertas durante el periodo navideño para atender a los contribuyentes que tengan cita programada podrán acudir a realizarlas de manera presencial.

La dependencia federal informó que las únicas fechas en las que no se tendrá actividad son los días oficiales de descanso, es decir, el 25 de diciembre y el primero de enero, pero el resto de los días se trabajará de forma normal.

SERVICIOS VIRTUALES DISPONIBLES PARA CONTRIBUYENTES

Para aquellos contribuyentes a los que no les sea posible acudir de forma presencial, el SAT puso a disposición de la población los servicios de la Oficina Virtual, entre los que se encuentran la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como cambio de domicilio, corrección o cambio de nombre, incorporación o corrección de CURP, obtención de constancias y la asistencia virtual para la recuperación de contraseña.

Con esto, el SAT busca atender a los contribuyentes que requieren de los diferentes servicios que se brindan y que puedan aprovechar del periodo vacacional, en que se encuentran más desocupados para realizar estos trámites.

Actualmente, sí existe disponibilidad de citas tanto en Ciudad Obregón como en el resto de las oficinas del SAT en Sonora, por lo que los contribuyentes pueden sacar una a través de los medios digitales.